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14:09 (мск), источник: Telegraf.by

В Минске 50 человек потеряли более $1 млн из-за финансовой пирамиды

В Минске 41-летний мужчина создал финансовую пирамиду, из-за которой пострадали около 50 человек.

Источник: Telegraf.by

Люди потеряли более 2,2 млн рублей, или около 1,1 млн долларов.

Столичные следователи уже расследовали уголовное дело, возбужденное в отношении директора ООО «СинВал-Лизинг».

41-летний минчанин, который ранее был судим за мошенничество, в 2013—2016 годах зарегистрировал несколько компаний, которыми сам и руководил. Он «занимал» у людей деньги под разными предлогами, например, на развитие бизнеса. Обещал платить щедрые проценты — больше, чем проценты по вкладам в банках, и вернуть одолженные деньги в срок.

Также мужчина организовал выдачу займов гражданам под залог недвижимости. Однако он не собирался возвращать предметы залога, завладевал ими и распоряжался по своему усмотрению.

В УСК по Минску уточнили, что мужчина арендовал в Минске офисы представительского класса, где принимал клиентов, чтобы придать видимость законности своих действий, запустил рекламу по продвижению фирмы в СМИ и интернете. Чтобы люди не спешили обращаться в милицию, обвиняемый делал им частичные выплаты за счет денег, поступивших от новых «клиентов». В этом и заключалась суть механизма финансовой пирамиды, организованной директором ООО «СинВал-Лизинг».

Всего следователи установили около 50 потерпевших. Сумма ущерба составила более 23,2 млн рублей. Действия мошенника квалифицированы по по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса.

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