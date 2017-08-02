В Минске 50 человек потеряли более $1 млн из-за финансовой пирамиды

Источник: Telegraf.by

Люди потеряли более 2,2 млн рублей, или около 1,1 млн долларов.

Столичные следователи уже расследовали уголовное дело, возбужденное в отношении директора ООО «СинВал-Лизинг».

41-летний минчанин, который ранее был судим за мошенничество, в 2013—2016 годах зарегистрировал несколько компаний, которыми сам и руководил. Он «занимал» у людей деньги под разными предлогами, например, на развитие бизнеса. Обещал платить щедрые проценты — больше, чем проценты по вкладам в банках, и вернуть одолженные деньги в срок.

Также мужчина организовал выдачу займов гражданам под залог недвижимости. Однако он не собирался возвращать предметы залога, завладевал ими и распоряжался по своему усмотрению.

В УСК по Минску уточнили, что мужчина арендовал в Минске офисы представительского класса, где принимал клиентов, чтобы придать видимость законности своих действий, запустил рекламу по продвижению фирмы в СМИ и интернете. Чтобы люди не спешили обращаться в милицию, обвиняемый делал им частичные выплаты за счет денег, поступивших от новых «клиентов». В этом и заключалась суть механизма финансовой пирамиды, организованной директором ООО «СинВал-Лизинг».