20 человек эвакуировали из двух горевших домов в Братске и Ангарске

20 человек эвакуировали из двух горевших многоквартирных домов в Братске и Ангарске сегодня ночью, 1 августа. Точные причины пожаров устанавливаются, однако, с места возгорания в Братске дознователи МЧС изъяли элементы электропроводки со следами короткого замыкания. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Первый инцидент произошел в Братске. Сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном доме поступило около 23.00. На момент прибытия огнеборцев горела квартира на втором этаже. Девять жильцов, двое из которых дети, самостоятельно покинули дом, однако хозяин горящей квартиры, несмотря на сильное задымление, продолжал оставаться в помещении и, рискуя жизнью, предпринимал самостоятельные попытки потушить пожар.

«Как только мы прибыли на место, жильцы сообщили нам, что в горящем помещении остался хозяин квартиры. На призывы соседей покинуть опасное место, он не реагировал. Звену газодымозащитной службы практически силой пришлось надеть на него спасательное устройство и эвакуировать из горящего задымленного помещения. Никакое имущество не стоит дороже человеческой жизни! Это в силу шокового состояния не всегда понимают люди, оказавшиеся один на один с огненной стихией», — отметил заместитель службы пожаротушения города Братска Сергей Долгих.

В результате пожара повреждены стены и потолок квартиры на площади шесть кв.метров. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

В обоих случаях избежать серьезных последствий удалось благодаря бдительности соседей, своевременно обнаруживших и сообщивших о возгораниях в пожарную охрану.

Еще пять жителей многоквартирного дома этой ночью были спасены на пожаре в городе Ангарске. Возгорание произошло около 3.00 в цокольном этаже четырехэтажного дома, в помещении коммерческой организации. Один из жильцов почувствовал запах дыма и позвонил пожарным.

На момент прибытия огнеборцев пути эвакуации были отрезаны густым дымом в подъезде. Звеном газодымозащитной службы с применением спасательных устройств по лестничным маршам эвакуировано пять человек.

Пожарным при помощи специального оборудования пришлось вскрыть металлическую дверь организации и решетки на окнах для ликвидации возгорания. В результате происшествия огнем повреждена мебель и оргтехника на площади шесть кв.метров, а помещение закопчено полностью. При осмотре места пожара экспертами на столах, которые находились рядом с окнами, были обнаружены следы легковоспламеняющейся жидкости. Точную причину пожара установят после проведения специальных экспертиз и опроса свидетелей.

«В обоих случаях избежать более серьезных последствий удалось благодаря бдительности соседей, своевременно обнаруживших и сообщивших о возгораниях в пожарную охрану. Проведенный анализ причин пожаров с гибелью людей на них за 7 месяцев 2017 года показал, что в 99-ти% случаев трагедия произошла из-за позднего обнаружения загорания», — пояснил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов,