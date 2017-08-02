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15:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

Глава управляющей компании похитил у волгоградцев три миллиона рублей

Имущество директора УК в настоящее время арестовано.

47-летний директор одной из управляющих компаний Краснооктябрьского района Волгограда похитил у жильцов три миллиона рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, с января 2013 года по февраль 2015 года глава УК присвоил себе деньги, поступавшие от горожан, предназначенные для ремонта и содержания многоэтажек. Мужчина создал несколько подконтрольных ему коммерческих фирм, на счета которых выводил похищенные средства и впоследствии обналичивал.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, правоохранители наложили арест на имущество директора УК.

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