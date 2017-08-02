Глава управляющей компании похитил у волгоградцев три миллиона рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, с января 2013 года по февраль 2015 года глава УК присвоил себе деньги, поступавшие от горожан, предназначенные для ремонта и содержания многоэтажек. Мужчина создал несколько подконтрольных ему коммерческих фирм, на счета которых выводил похищенные средства и впоследствии обналичивал.