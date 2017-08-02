В Волгограде мошенник ограбил пенсионера на 300 тысяч рублей

Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в дежурную часть отдела полиции № 3 (Дзержинский район) Управления МВД России по г. Волгограду поступило сообщение по факту мошенничества, совершенного в отношении 80-летнего местного жителя.

Выяснилось, что пожилой мужчина заказывал в сети интернет лекарства. В августе текущего года на его телефон позвонил неизвестный и сообщил, что пенсионеру полагается компенсация за ранее приобретенные медицинские препараты. Незнакомец попросил перевести на указанный счет, в качестве налога, необходимую сумму. Доверчивый пенсионер так и сделал. В итоге он перевел на счет злоумышленника 295 тысяч рублей.