В Волгограде мошенник ограбил пенсионера на 300 тысяч рублей
Преступник действовал по проверенной, «телефонной» схеме.
Преступник действовал по проверенной, «телефонной» схеме.
Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в
Выяснилось, что пожилой мужчина заказывал в сети интернет лекарства. В августе текущего года на его телефон позвонил неизвестный и сообщил, что пенсионеру полагается компенсация за ранее приобретенные медицинские препараты. Незнакомец попросил перевести на указанный счет, в качестве налога, необходимую сумму. Доверчивый пенсионер так и сделал. В итоге он перевел на счет злоумышленника 295 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».