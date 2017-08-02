Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Грызлов высказался об увеличении оборонных расходов на Украине
Установлен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Перестрелка в здании Мособлсуда
17:30 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде мошенник ограбил пенсионера на 300 тысяч рублей

Преступник действовал по проверенной, «телефонной» схеме.

Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в дежурную часть отдела полиции № 3 (Дзержинский район) Управления МВД России по г. Волгограду поступило сообщение по факту мошенничества, совершенного в отношении 80-летнего местного жителя.

Выяснилось, что пожилой мужчина заказывал в сети интернет лекарства. В августе текущего года на его телефон позвонил неизвестный и сообщил, что пенсионеру полагается компенсация за ранее приобретенные медицинские препараты. Незнакомец попросил перевести на указанный счет, в качестве налога, необходимую сумму. Доверчивый пенсионер так и сделал. В итоге он перевел на счет злоумышленника 295 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
К середине лета - снова без жары
Трамп подписал закон об антироссийских санкциях
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
В Дамаске обстреляли комплекс посольства России
ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
В ФРГ 96-летнего бывшего эсэсовца признали здоровым для тюрьмы
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В Сеть попали изображения нового седана Volkswagen Polo Автомобиль получил цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы, а также пересмотренный дизайн экстерьера
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь