Уборщика детской больницы насмерть придавило упавшим столбом

31 июля на территории детской городской больницы № 17 треснуло дерево, часть которого повисла на проводах проходящей рядом линии электропередачи. 60-летний работник вышел из стационара на улицу, чтобы осмотреть место происшествия. Но в этот момент под весом сломанного дерева опорный столб рухнул прямо на мужчину.