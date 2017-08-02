Уборщика детской больницы насмерть придавило упавшим столбом
Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию несчастного случая.
Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию несчастного случая.
Уборщика детской больницы № 17 в Нижнем Новгороде насмерть придавило упавшим столбом, сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.
31 июля на территории детской городской больницы № 17 треснуло дерево, часть которого повисла на проводах проходящей рядом линии электропередачи. 60-летний работник вышел из стационара на улицу, чтобы осмотреть место происшествия. Но в этот момент под весом сломанного дерева опорный столб рухнул прямо на мужчину.
Пострадавший получил тяжелую