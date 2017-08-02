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15:49 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Уборщика детской больницы насмерть придавило упавшим столбом

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию несчастного случая.

Уборщика детской больницы № 17 в Нижнем Новгороде насмерть придавило упавшим столбом, сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

31 июля на территории детской городской больницы № 17 треснуло дерево, часть которого повисла на проводах проходящей рядом линии электропередачи. 60-летний работник вышел из стационара на улицу, чтобы осмотреть место происшествия. Но в этот момент под весом сломанного дерева опорный столб рухнул прямо на мужчину.

Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму головы и перелом грудины. Его доставили в больницу, где 1 августа он скончался. В настоящее время проводится расследование и внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда. Устанавливаются причины несчастного случая.

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