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14:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе упавшее дерево повредило линии передач

Без электричества осталась практически вся улица.

Сегодня, 2 августа, при падении дерева на линию электропередач без света остались жители улицы Архитектурная, в северной части столицы Башкирии. О происшествии и его последствиях сообщают пользователи группы «БашДТП». Возможной причиной пдаения ствола дерева стал шквалистый ветер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Погодные условия в Башкирии снова сменились — после кратковременной жары вновь пошли проливные дожди. Накануне также в Черниковке ливнями затопило проезжую часть, некоторые автомобилисты были вынуждены забраться на крышу, спасаясь от потопа.

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