В Уфе упавшее дерево повредило линии передач

Сегодня, 2 августа, при падении дерева на линию электропередач без света остались жители улицы Архитектурная, в северной части столицы Башкирии. О происшествии и его последствиях сообщают пользователи группы «БашДТП». Возможной причиной пдаения ствола дерева стал шквалистый ветер.