В Уфе упавшее дерево повредило линии передач
Без электричества осталась практически вся улица.
Без электричества осталась практически вся улица.
Сегодня, 2 августа, при падении дерева на линию электропередач без света остались жители улицы Архитектурная, в северной части столицы Башкирии. О происшествии и его последствиях сообщают пользователи группы «БашДТП». Возможной причиной пдаения ствола дерева стал шквалистый ветер.
Погодные условия в Башкирии снова сменились — после кратковременной жары вновь пошли проливные дожди. Накануне также в Черниковке ливнями затопило проезжую часть, некоторые автомобилисты были вынуждены забраться на крышу, спасаясь от потопа.