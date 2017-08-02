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13:58 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области «Ауди» опрокинула на бок «буханку»

Во вторник, 1 августа, в 15:00 в Волжском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Источник: 63.мвд.рф

По данным сотрудников ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля Audi двигался по дороге «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» со стороны областной столицы в направлении Чапаевска. В пути следования мужчина не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ», который остановился перед пешеходным переходом. От удара «буханка» опрокинулась на правый бок и столкнулась с автомобилем Daewoo.

В результате ДТП травмы получили водитель и 26-летний пассажир Audi. Медики оказали им помощь и назначили амбулаторное лечение. Известно, что в момент аварии все трое водителей находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

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