В Самарской области «Ауди» опрокинула на бок «буханку»

По данным сотрудников ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля Audi двигался по дороге «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» со стороны областной столицы в направлении Чапаевска. В пути следования мужчина не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ», который остановился перед пешеходным переходом. От удара «буханка» опрокинулась на правый бок и столкнулась с автомобилем Daewoo.