В Самарской области «Ауди» опрокинула на бок «буханку»
Во вторник, 1 августа, в 15:00 в Волжском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает
Во вторник, 1 августа, в 15:00 в Волжском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает
По данным сотрудников ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля Audi двигался по дороге «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» со стороны областной столицы в направлении Чапаевска. В пути следования мужчина не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ», который остановился перед пешеходным переходом. От удара «буханка» опрокинулась на правый бок и столкнулась с автомобилем Daewoo.
В результате ДТП травмы получили водитель и 26-летний пассажир Audi. Медики оказали им помощь и назначили амбулаторное лечение. Известно, что в момент аварии все трое водителей находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.