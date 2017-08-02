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14:11 (мск), источник: БЕЛТА

Гендиректор Молодечненского завода металлоконструкций приговорен к 8 годам лишения свободы

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» и его заместителя по экономике и финансам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Источник: БЕЛТА

Гендиректору назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Заместитель приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. У обоих конфискуют имущество и лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет. С обвиняемых будет взыскано в солидарном порядке в пользу ОАО «Строймаш» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, более Br51 тыс.

Преступные деяния обвиняемыми были совершены еще в 2015 году во время работы в ОАО «Строймаш» в Минске. Однако стало известно о них лишь тогда, когда они уже занимали должности на Молодечненском заводе металлоконструкций.

Как сообщалось, в течение практически года в официальные документы предприятия вносились заведомо ложные сведения, тем самым искажались данные государственной статистической отчетности. После подписания документы с учетом предварительной договоренности с гендиректором направлялись в Министерство архитектуры и строительства, а также в главное статистическое управление Минска. Тем самым обвиняемые преследовали корыстную и иную личную заинтересованность. Речь шла о получении премий и вознаграждений при отсутствии на то оснований. Путем искажения отчетности обвиняемые старались скрыть свою некомпетентность, а также выполнить доведенные до предприятия показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор в свою очередь при трудоустройстве был уведомлен, что при наличии задолженности по платежам в бюджет, роста убытков от реализации продукции, товаров, услуг, задолженности по выплате зарплаты премии и вознаграждения не начисляются и не выплачиваются. Зная о том, что на предприятии в 2015 году были эти проблемы, руководитель скрывал соответствующие факты. Начисление выплат и премий, в том числе гендиректору и главбуху, продолжали производиться.

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