Гендиректор Молодечненского завода металлоконструкций приговорен к 8 годам лишения свободы

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Гендиректору назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Заместитель приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. У обоих конфискуют имущество и лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет. С обвиняемых будет взыскано в солидарном порядке в пользу ОАО «Строймаш» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, более Br51 тыс.

Преступные деяния обвиняемыми были совершены еще в 2015 году во время работы в ОАО «Строймаш» в Минске. Однако стало известно о них лишь тогда, когда они уже занимали должности на Молодечненском заводе металлоконструкций.

Как сообщалось, в течение практически года в официальные документы предприятия вносились заведомо ложные сведения, тем самым искажались данные государственной статистической отчетности. После подписания документы с учетом предварительной договоренности с гендиректором направлялись в Министерство архитектуры и строительства, а также в главное статистическое управление Минска. Тем самым обвиняемые преследовали корыстную и иную личную заинтересованность. Речь шла о получении премий и вознаграждений при отсутствии на то оснований. Путем искажения отчетности обвиняемые старались скрыть свою некомпетентность, а также выполнить доведенные до предприятия показатели финансово-хозяйственной деятельности.