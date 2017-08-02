Один из руководителей Аграрного университета за взятку в 200 тысяч рублей заплатит штраф 7 миллионов

Начальник управления развития и капитального строительства Петербургского государственного аграрного университета услышал свой приговор.

Пушкинский районный суд назначил Израэлю Глузману наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком три года и штраф в размере семи миллионов рублей. Кроме того, в течение двух лет он не сможет занимать определенные руководящие должности.

Напомним, дело завели по факту получения Глузманом взятки в размере 200 тысяч рублей. Деньги ему передали за возможность аренды одного из помещений вуза. В ноябре прошлого года его задержали и отправили под домашний арест.

Отмечается также, что Глузман вину признал и в содеянном раскаялся.