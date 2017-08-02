Не попавшие в Омск на заработки казахстанцы найдены повешенными в Кокшетау
Два жителя Щучинска были найденными повешенными после того, как не смогли приехать в Омск на заработки.
Два жителя Щучинска были найденными повешенными после того, как не смогли приехать в Омск на заработки.
В заброшенном доме в Кокшетау были найдены повешенными два жителя Щучинска. Молодые люди пытались приехать в Омск на заработки, но были сняты с автобуса на границе
31 августа после распития спиртных напитков два жителя Щучинска были обнаружены в заброшенном доме за торговым комплексом «Мечта». Одного из них удалось откачать.