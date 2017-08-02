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14:12 (мск), источник: СуперОмск

Не попавшие в Омск на заработки казахстанцы найдены повешенными в Кокшетау

Два жителя Щучинска были найденными повешенными после того, как не смогли приехать в Омск на заработки.

В заброшенном доме в Кокшетау были найдены повешенными два жителя Щучинска. Молодые люди пытались приехать в Омск на заработки, но были сняты с автобуса на границе из-за просроченного удостоверения личности. Транзитом через Петропавловск парни вернулись в Кокшетау.

31 августа после распития спиртных напитков два жителя Щучинска были обнаружены в заброшенном доме за торговым комплексом «Мечта». Одного из них удалось откачать.

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