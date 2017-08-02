Не попавшие в Омск на заработки казахстанцы найдены повешенными в Кокшетау

В заброшенном доме в Кокшетау были найдены повешенными два жителя Щучинска. Молодые люди пытались приехать в Омск на заработки, но были сняты с автобуса на границе из-за просроченного удостоверения личности. Транзитом через Петропавловск парни вернулись в Кокшетау.