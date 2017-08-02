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14:10 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На трассе в Башкирии задержали пьяного водителя автобуса

Как сообщает начальник республиканского Управления ГИБДД Динар Гильмутдинов в своем официальном блоге, сегодня сотрудниками отдельного батальона ДПС на 278 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск был остановлен автобус марки «ToyotaHiaсe», двигавшийся в направлении Магнитогорска.

В ходе проверки документов инспекторы почувствовали исходящий от водителя запах алкоголя. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения.

В результате проведенной процедуры алкотектор показал результат 1,557 мг на литр выдыхаемого воздуха. Со слов водителя, 44-летнего жителя Челябинской области, он употреблял крепкие спиртные напитки накануне вечером.

Предварительно установлено, что автобус принадлежит предприятию из Челябинска, осуществляющему регулярные перевозки пассажиров из Белорецка в Магнитогорск. В момент остановки в салоне находились 13 пассажиров.

Трудно представить последствия, если водителя вовремя не остановили сотрудники Госавтоинспекции. За управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.

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