На трассе в Башкирии задержали пьяного водителя автобуса
Как сообщает начальник республиканского Управления ГИБДД Динар Гильмутдинов в своем официальном блоге, сегодня сотрудниками отдельного батальона ДПС на 278 км автодороги
Как сообщает начальник республиканского Управления ГИБДД Динар Гильмутдинов в своем официальном блоге, сегодня сотрудниками отдельного батальона ДПС на 278 км автодороги
В ходе проверки документов инспекторы почувствовали исходящий от водителя запах алкоголя. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения.
В результате проведенной процедуры алкотектор показал результат 1,557 мг на литр выдыхаемого воздуха. Со слов водителя, 44-летнего жителя Челябинской области, он употреблял крепкие спиртные напитки накануне вечером.
Предварительно установлено, что автобус принадлежит предприятию из Челябинска, осуществляющему регулярные перевозки пассажиров из Белорецка в Магнитогорск. В момент остановки в салоне находились 13 пассажиров.
Трудно представить последствия, если водителя вовремя не остановили сотрудники Госавтоинспекции. За управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.