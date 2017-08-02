На трассе в Башкирии задержали пьяного водителя автобуса

В ходе проверки документов инспекторы почувствовали исходящий от водителя запах алкоголя. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения.

В результате проведенной процедуры алкотектор показал результат 1,557 мг на литр выдыхаемого воздуха. Со слов водителя, 44-летнего жителя Челябинской области, он употреблял крепкие спиртные напитки накануне вечером.

Предварительно установлено, что автобус принадлежит предприятию из Челябинска, осуществляющему регулярные перевозки пассажиров из Белорецка в Магнитогорск. В момент остановки в салоне находились 13 пассажиров.