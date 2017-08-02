Ещё двоих беглецов из спецшколы Тельмы полиция нашла в лесу. Разыскивают последнего
Полицейские продолжают разыскивать одного из беглецов из спецшколы посёлка Тельма Усольского района.
Полицейские продолжают разыскивать одного из беглецов из спецшколы посёлка Тельма Усольского района.
Два дня назад 21 малолетний преступник сбежал из учреждения. Они перебрались через высокий забор. 15 из них нашли в первые сутки — в самой Тельме и в
Полиция поймала ещё двоих беглецов в лесу около железнодорожной станции в Усольском районе. Сейчас разыскивают последнего.