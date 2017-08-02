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17:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Ещё двоих беглецов из спецшколы Тельмы полиция нашла в лесу. Разыскивают последнего

Полицейские продолжают разыскивать одного из беглецов из спецшколы посёлка Тельма Усольского района.

Источник: Вести Иркутск

Два дня назад 21 малолетний преступник сбежал из учреждения. Они перебрались через высокий забор. 15 из них нашли в первые сутки — в самой Тельме и в Усолье-Сибирском. Позже ещё троих — на центральном рынке Иркутска. Как объясняют сами трудные подростки, побег они не планировали. Заявили, что ушли отметить день рождения друга.

Полиция поймала ещё двоих беглецов в лесу около железнодорожной станции в Усольском районе. Сейчас разыскивают последнего.

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