Ещё двоих беглецов из спецшколы Тельмы полиция нашла в лесу. Разыскивают последнего

Два дня назад 21 малолетний преступник сбежал из учреждения. Они перебрались через высокий забор. 15 из них нашли в первые сутки — в самой Тельме и в Усолье-Сибирском. Позже ещё троих — на центральном рынке Иркутска. Как объясняют сами трудные подростки, побег они не планировали. Заявили, что ушли отметить день рождения друга.