Кузнец с челябинского завода осужден за липовый больничный
Идею использовать подложный документ мужчине подкинули друзья.
Идею использовать подложный документ мужчине подкинули друзья.
Сотрудник завода, сидя в кафе с друзьями, рассказал им, что ему нужно взять внеочередной отпуск, а объяснять работодателю причину своего отсутствия он не хочет. Тогда один из товарищей дал ему номер телефона своей знакомой, работавшей в регистратуре поликлиники, и предложил договориться с девушкой, чтобы та подделала ему больничный. Заводчанин так и поступил, расплатившись с сотрудницей медучреждения бутылкой мартини и коробкой конфет.
«Листок нетрудоспособности был оформлен по уходу за якобы больным племянником мужчины, однако преступление вскрылось. Девушка была осуждена, а заводчанин привлечен к ответственности по части 3 статьи 237 УК РФ — “Использование подложного документа”. Вину он признал и раскаялся», — рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Наталья Цыбизова.
Мировой суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 18 тыс. рублей. Известно, что ранее горожанин уже привлекался к ответственности за оборот наркотиков.