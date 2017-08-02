Кузнец с челябинского завода осужден за липовый больничный

Кузнец-штамповщик оштрафован на 18 тыс. рублей за использование подложного листка нетрудоспособности на заводе в Челябинске — за пятидневный выходной мужчина поплатился еще и уголовной судимостью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудник завода, сидя в кафе с друзьями, рассказал им, что ему нужно взять внеочередной отпуск, а объяснять работодателю причину своего отсутствия он не хочет. Тогда один из товарищей дал ему номер телефона своей знакомой, работавшей в регистратуре поликлиники, и предложил договориться с девушкой, чтобы та подделала ему больничный. Заводчанин так и поступил, расплатившись с сотрудницей медучреждения бутылкой мартини и коробкой конфет.

«Листок нетрудоспособности был оформлен по уходу за якобы больным племянником мужчины, однако преступление вскрылось. Девушка была осуждена, а заводчанин привлечен к ответственности по части 3 статьи 237 УК РФ — “Использование подложного документа”. Вину он признал и раскаялся», — рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Наталья Цыбизова.