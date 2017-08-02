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14:33 (мск), источник: dostup1.ru

Кузнец с челябинского завода осужден за липовый больничный

Идею использовать подложный документ мужчине подкинули друзья.

Кузнец-штамповщик оштрафован на 18 тыс. рублей за использование подложного листка нетрудоспособности на заводе в Челябинске — за пятидневный выходной мужчина поплатился еще и уголовной судимостью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудник завода, сидя в кафе с друзьями, рассказал им, что ему нужно взять внеочередной отпуск, а объяснять работодателю причину своего отсутствия он не хочет. Тогда один из товарищей дал ему номер телефона своей знакомой, работавшей в регистратуре поликлиники, и предложил договориться с девушкой, чтобы та подделала ему больничный. Заводчанин так и поступил, расплатившись с сотрудницей медучреждения бутылкой мартини и коробкой конфет.

«Листок нетрудоспособности был оформлен по уходу за якобы больным племянником мужчины, однако преступление вскрылось. Девушка была осуждена, а заводчанин привлечен к ответственности по части 3 статьи 237 УК РФ — “Использование подложного документа”. Вину он признал и раскаялся», — рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Наталья Цыбизова.

Мировой суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 18 тыс. рублей. Известно, что ранее горожанин уже привлекался к ответственности за оборот наркотиков.

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Кузнец с челябинского завода осужден за липовый больничный
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