Из моря в Балтийске достали тела трех мужчин
В Балтийске во вторник из моря были извлечены тела трех мужчин. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Балтийске во вторник из моря были извлечены тела трех мужчин. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
По данным полиции, в районе поселка Мечниково во вторник утонул один из мужчин. Там же были обнаружены тела еще двух мужчин.
По предварительным данным, одним из погибших является водитель перевернувшегося в Балтийске гидроцикла.