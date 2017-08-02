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15:50 (мск), источник: Новый Калининград

Из моря в Балтийске достали тела трех мужчин

В Балтийске во вторник из моря были извлечены тела трех мужчин. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Источник: Новый Калининград

По данным полиции, в районе поселка Мечниково во вторник утонул один из мужчин. Там же были обнаружены тела еще двух мужчин.

По предварительным данным, одним из погибших является водитель перевернувшегося в Балтийске гидроцикла.

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