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15:33 (мск), источник: Pro Город Самара

Лжемедики приглашают жителей Самарской области на бесплатные обследования

Местом обследования и лечения называют некий медицинский центр.

В последнее время жители Самарской области стали получать звонки на мобильные телефоны с приглашением принять участие в «Федеральной программе обследования населения», «государственной программе по снижению веса», «программе лечения артериального давления» и т.п., пишет Samara.Ru.

Сначала людям предлагают бесплатные услуги и даже медикаменты и аппаратуру (для измерения давления, сахара крови, холестерина и пр.). А затем участников программы ждет сюрприз: необходимо оплатить процедуры. Местом обследования и лечения называют некий медицинский центр.

Представители государственных медицинских учреждений Самарской области, страховых медицинских организаций могут делать плановый обзвон прикрепленного населения с информацией в рамках программы диспансеризации. В этом случае жители области получают приглашение прийти на обследование в свою поликлинику по месту жительства.

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