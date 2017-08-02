Лжемедики приглашают жителей Самарской области на бесплатные обследования

В последнее время жители Самарской области стали получать звонки на мобильные телефоны с приглашением принять участие в «Федеральной программе обследования населения», «государственной программе по снижению веса», «программе лечения артериального давления» и т.п., пишет Samara.Ru.

Сначала людям предлагают бесплатные услуги и даже медикаменты и аппаратуру (для измерения давления, сахара крови, холестерина и пр.). А затем участников программы ждет сюрприз: необходимо оплатить процедуры. Местом обследования и лечения называют некий медицинский центр.