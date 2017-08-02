Соцсети: пожарные спасли из задымлённой квартиры девушку, собаку и кота

Девушку, собаку и кота спасли пожарные из задымлённой квартиры в Березниках. В социальных сетях появилось сообщение о том, что из квартиры на первом этаже дома № 115 по ул. Пятилетки идёт дым. Очевидцы сообщили, что окна заварены решётками.