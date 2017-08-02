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14:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

Соцсети: пожарные спасли из задымлённой квартиры девушку, собаку и кота

Как пояснили в краевом МЧС, задымление произошло из-за пригорания пищи, которую готовили на плите.

Девушку, собаку и кота спасли пожарные из задымлённой квартиры в Березниках. В социальных сетях появилось сообщение о том, что из квартиры на первом этаже дома № 115 по ул. Пятилетки идёт дым. Очевидцы сообщили, что окна заварены решётками.

На место происшествия выехали пожарные. Они срезали решётку и вывели из задымлённой квартиры девушку, собаку и кота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснили в краевом МЧС, задымление произошло из-за пригорания пищи, которую готовили на плите. Остальные обстоятельства сейчас устанавливаются.

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