Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна реакция украинцев на празднование Дня ВМФ в Крыму
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Установлен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Лера Кудрявцева высказалась о слухах о расставании с мужем
СМИ: 45-летняя жена Лепса показала стройную фигуру
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
Наследников имущества защитит новый закон
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае вандалы повредили стену спортивного комплекса

В порче имущества подозревают шестерых подростков.

Источник: Аргументы и факты

Вандалы повредили стену спортивно-оздоровительного комплекса в Чусовом. Жильцы соседних домов заметили, что несколько подростков ночью били плитку. По словам местных жителей, молодые ребята портят стены СОКа уже год. Полиции уже известны фамилии минимум шести участников вандализма.

Инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 августа. Местные жители заметили подростков, которые разбивали плитку спортивно-оздоровительного центра. Школьники серьёзно повредили фасад комплекса.

«СОК начал работать в 2011 году, здесь занимаются и дети, и пенсионеры, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Несколько лет всё было хорошо, однако год назад стены комплекса начали портить неизвестные вандалы. Сначала они разрисовывали их разными уродливыми картинками и надписями. И вот сейчас взялись за плитку. Сегодня их заметили жители соседних домов и начали возмущаться. И я их понимаю — это полное безобразие!», — сказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» главный инженер чусовского СОКа Валерий Балховский.

Горожане требуют привлечь юных вандалов к ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пермская студентка поборется за титул «Девушка года Playboy 2017»
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата
Кабмин утвердил проект по созданию новой модели поликлиник
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Видеонаблюдение на выборах 2018 года обойдется в 2,7 млрд рублей
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
Звезда «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп» 18-летняя дочь знаменитого российского спортсмена снимается в экспериментальной ленте про пагубное влияние соцсетей на подростков
Недвижимость
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь