В Пермском крае вандалы повредили стену спортивного комплекса

«СОК начал работать в 2011 году, здесь занимаются и дети, и пенсионеры, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Несколько лет всё было хорошо, однако год назад стены комплекса начали портить неизвестные вандалы. Сначала они разрисовывали их разными уродливыми картинками и надписями. И вот сейчас взялись за плитку. Сегодня их заметили жители соседних домов и начали возмущаться. И я их понимаю — это полное безобразие!», — сказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» главный инженер чусовского СОКа Валерий Балховский.