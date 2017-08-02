Совестливый вор-домушник вернул украденное хозяевам

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, преступник родом из Дрокиевского района, а в настоящий момент поступил в бельцкое ПТУ. Там он познакомился с одним приятелем, у которого часто стал бывать. В результате преступник узнал, когда дома никого не бывает, и где хранятся деньги.
В одну из ночей, парень влез в дом через открытое окно, взломал сейф металлической трубой и украл 5500 евро. Хозяева дома обнаружили пропажу на следующее утро. Как утверждает обвиняемый, из украденного он потратил только 100 евро на личные нужды, а остальное подкинул хозяевам через одного из своих знакомых.
Молодому человеку назначено наказание в виде 5 лет условного лишения свободы.