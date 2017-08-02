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14:45 (мск), источник: Actualitati.md

Совестливый вор-домушник вернул украденное хозяевам

Курьезный случай приключился в Бельцах с владельцами одного из частных домов. Пробравшийся в их владения 19-летний вор выкрал из сейфа крупную сумму денег — 5500 евро, однако, вскоре решил вернуть средства хозяевам.

Источник: Actualitati.md

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, преступник родом из Дрокиевского района, а в настоящий момент поступил в бельцкое ПТУ. Там он познакомился с одним приятелем, у которого часто стал бывать. В результате преступник узнал, когда дома никого не бывает, и где хранятся деньги.

В одну из ночей, парень влез в дом через открытое окно, взломал сейф металлической трубой и украл 5500 евро. Хозяева дома обнаружили пропажу на следующее утро. Как утверждает обвиняемый, из украденного он потратил только 100 евро на личные нужды, а остальное подкинул хозяевам через одного из своих знакомых.

Молодому человеку назначено наказание в виде 5 лет условного лишения свободы.

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Совестливый вор-домушник вернул украденное хозяевам
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