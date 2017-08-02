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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Медлительные ослы помешали контрабандистам преодолеть Лимпопо

Полицейские в ЮАР предотвратили попытку контрабандистов перевезти украденный автомобиль Mercedes-Benz C220 в Зимбабве с помощью четырех ослов. Об этом сообщает новостной портал TimesLIVE.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили машину, когда преступники переправляли ее через частично пересохшую реку Лимпопо, которая протекает на границе двух стран.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ослы тащили автомобиль через реку. Наши сотрудники набросились на подозреваемых после того, как животные, по всей видимости, больше не могли ее двигать», — рассказал представитель местной полиции.

Преступники бежали в сторону Зимбабве. Никого пока не арестовали.

Ослы в результате инцидента, произошедшего 31 июля, не пострадали.
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Как пишет в среду, 2 августа, зимбабвийская газета The Herald, в Южно-Африканской Республике усилили борьбу c незаконной миграцией и контрабандой на границе. С учетом нового случая за семь дней полицейские обнаружили уже пять машин, которые переправлялись в Зимбабве.

В декабре прошлого года полиция также помешала угнанному в ЮАР автомобилю попасть в Зимбабве. Тогда контрабандисты тоже использовали ослов, чтобы пересечь Лимпопо. Частично погруженная в воду машина была замечена силовиками с вертолета. Заметив его, подозреваемые бросились бежать, оставив и авто, и животных.

The Herald отмечает, что большинство вывезенных из ЮАР ворованных машин в итоге оказываются в Малави и Танзании.

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