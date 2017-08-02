Медлительные ослы помешали контрабандистам преодолеть Лимпопо
Полицейские в ЮАР предотвратили попытку контрабандистов перевезти украденный автомобиль
Полицейские в ЮАР предотвратили попытку контрабандистов перевезти украденный автомобиль
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили машину, когда преступники переправляли ее через частично пересохшую реку Лимпопо, которая протекает на границе двух стран.
«Ослы тащили автомобиль через реку. Наши сотрудники набросились на подозреваемых после того, как животные, по всей видимости, больше не могли ее двигать», — рассказал представитель местной полиции.
Преступники бежали в сторону Зимбабве. Никого пока не арестовали.
Как пишет в среду, 2 августа, зимбабвийская газета The Herald, в
В декабре прошлого года полиция также помешала угнанному в ЮАР автомобилю попасть в Зимбабве. Тогда контрабандисты тоже использовали ослов, чтобы пересечь Лимпопо. Частично погруженная в воду машина была замечена силовиками с вертолета. Заметив его, подозреваемые бросились бежать, оставив и авто, и животных.
The Herald отмечает, что большинство вывезенных из ЮАР ворованных машин в итоге оказываются в Малави и Танзании.