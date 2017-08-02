Пьяный десантник ударил журналиста в прямом эфире из Парка Горького

Десантник ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире из Парка Горького, где проходит празднование Дня ВДВ. Ролик был опубликован на Youtube.

Развозжаев вел репортаж под названием «Расплескалась синева…» у фонтана в парке и собирался рассказать, почему ВДВ называют элитными войсками, когда к нему подошел нетрезвый мужчина и в нецензурной форме призвал к захвату Украины.

Журналист попросил его помолчать и сразу же получил удар кулаком в лицо. «Ты будешь сейчас со мной так разговаривать, сейчас [еще удар] получишь», — добавил мужчина. После этого эфир прервался, ведущая объявила, что у коллег возникли «какие-то проблемы» и выразила надежду, что с Развозжаевым все хорошо.

<iframe src="//coub.com/embed/wg5s0?muted=false&autostart=false&originalSize=false&startWithHD=false" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как уточняется на сайте НТВ, дебошир попытался сбежать, но был оперативно задержан.