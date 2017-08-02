Пьяный десантник ударил журналиста в прямом эфире из Парка Горького
Дебошир был задержан.
Дебошир был задержан.
Десантник ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире из Парка Горького, где проходит празднование Дня ВДВ. Ролик был опубликован на Youtube.
Развозжаев вел репортаж под названием «Расплескалась синева…» у фонтана в парке и собирался рассказать, почему ВДВ называют элитными войсками, когда к нему подошел нетрезвый мужчина и в нецензурной форме призвал к захвату Украины.
Журналист попросил его помолчать и сразу же получил удар кулаком в лицо. «Ты будешь сейчас со мной так разговаривать, сейчас [еще удар] получишь», — добавил мужчина. После этого эфир прервался, ведущая объявила, что у коллег возникли «какие-то проблемы» и выразила надежду, что с Развозжаевым все хорошо.
Как уточняется на сайте НТВ, дебошир попытался сбежать, но был оперативно задержан.
Ранее управление МВД по Москве сообщало, что на дежурство в День ВДВ выйдут более 800 сотрудников полиции и около 650 сотрудников Росгвардии. Основные торжества запланированы в Храме Пророка Божия Илии, на Васильевском спуске, где пройдет концерт, а также в Парке Горького, «Сокольниках», «Измайлово», на ВВЦ и Поклонной горе.