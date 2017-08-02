Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
Посадивший вслепую поврежденный самолет ответил на реакцию людей
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Уникальные витрины Могадишо
16:26 (мск), источник: Мослента

Пьяный десантник ударил журналиста в прямом эфире из Парка Горького

Дебошир был задержан.

Десантник ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире из Парка Горького, где проходит празднование Дня ВДВ. Ролик был опубликован на Youtube.

Развозжаев вел репортаж под названием «Расплескалась синева…» у фонтана в парке и собирался рассказать, почему ВДВ называют элитными войсками, когда к нему подошел нетрезвый мужчина и в нецензурной форме призвал к захвату Украины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Журналист попросил его помолчать и сразу же получил удар кулаком в лицо. «Ты будешь сейчас со мной так разговаривать, сейчас [еще удар] получишь», — добавил мужчина. После этого эфир прервался, ведущая объявила, что у коллег возникли «какие-то проблемы» и выразила надежду, что с Развозжаевым все хорошо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Как уточняется на сайте НТВ, дебошир попытался сбежать, но был оперативно задержан.

Ранее управление МВД по Москве сообщало, что на дежурство в День ВДВ выйдут более 800 сотрудников полиции и около 650 сотрудников Росгвардии. Основные торжества запланированы в Храме Пророка Божия Илии, на Васильевском спуске, где пройдет концерт, а также в Парке Горького, «Сокольниках», «Измайлово», на ВВЦ и Поклонной горе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как развлекались в СССР. Фото
Бизнесмена заживо похоронили в Москве
Трамп подписал закон об антироссийских санкциях
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
В Дамаске обстреляли комплекс посольства России
ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
В ФРГ 96-летнего бывшего эсэсовца признали здоровым для тюрьмы
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В Сеть попали изображения нового седана Volkswagen Polo Автомобиль получил цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы, а также пересмотренный дизайн экстерьера
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь