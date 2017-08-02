Предприниматель, давший взятку в размере 101 млн тенге сотруднику ДГД ЗКО, не будет наказан

Источник: Newtimes.kz

Нурболат Урналиев получил взятку в размере 101 млн тенге, из них 25 млн тенге — 15 июля.

По словам заместителя прокурора ЗКО Александра Цуранкова, предприниматель не будет привлечен к уголовной ответственности из-за того, что сам обратился в антикоррупционную службу с заявлением о вымогательстве.

«Как выяснилось в ходе следствия, предприниматель Прокудин выступал от лица другого ТОО. Когда Урналиев потребовал у него деньги за общее покровительство, бизнесмен обратился в правоохранительные органы. По закону, если человек сам обратился по факту вымогательства взятки, он не может быть привлечен к уголовной ответственности как взяткодатель», — отметил Александр Цуранков.

Напомним, руководитель отдела СЭР ДГД ЗКО был задержан при получении остатка взятки в размере 25 млн тенге. Сотрудники антикоррупционной службы нашли деньги в бумажном пакете в багажнике автомобиля Урналиева.