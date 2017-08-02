Жительница Польши случайно зарезала себя при сборе грибов

Жительница гмины (сельского поселения) Стары-Замость 24 июля отправилась в лес в одиночестве. Она сообщила родственникам, что скоро вернется. Буквально через несколько минут женщина позвонила в скорую помощь и сказала, что ранила себя ножом в шею.