Жительница Польши случайно зарезала себя при сборе грибов
Жительница Польши, отправившаяся в лес за грибами, случайно перерезала себе артерию и умерла от потери крови, передает «Лента».
Жительница Польши, отправившаяся в лес за грибами, случайно перерезала себе артерию и умерла от потери крови, передает «Лента».
Жительница гмины (сельского поселения)
Диспетчер пытался выяснить, где именно это произошло, но связь прервалась (вероятно, 59-летняя пострадавшая потеряла сознание). Медики и полиция нашли место происшествия, но спасти женщину не смогли.
Районная прокуратура ведет расследование случившегося.