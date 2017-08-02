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15:28 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

РЕН ТВ: умер четвертый член банды GTA

Умер четвертый участник банды GTA, устроившей вчера перестрелку в Мособлсуде, сообщает телеканал РЕН ТВ. Пятый участник банды находится в тяжелом состоянии.

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Сегодня кабинет Мособлсуда, в котором произошло нападение на конвой, не открыли для заседаний. Слушания перенесены в другое помещение.

Вчера фигуранты одного из самых громких дел последнего времени — банды GTA, совершавшей в 2012—2014 годах нападения на водителей автомобилей и убившей 17 человек — напали на конвоиров, избили и разоружили их, после чего устроили перестрелку с сотрудниками Росгвардии.

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