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15:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский облсуд снял арест со счетов Юревича

2 августа 2017 года Свердловский облсуд частично снял арест со счетов экс-губернатора Южного Урала Михаила Юревича. «Речь идет о трех счетах в разных банках.

Суд не стал арестовывать их целиком, а только конкретную сумму. Но назвать цифру мы не можем, это — конфиденциальная информация", — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе облсуда.

Также сегодня адвокаты Юревича пытались обжаловать решение о возбуждении уголовного дела против него. Суд им в этом отказал.

Михаила Юревича обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с января 2011 по январь 2014 года он получил не менее 3,4 миллиарда рублей за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство бизнесменам. Ранее против экс-губернатора было возбуждено дело о получении 26 миллионов рублей от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

Также Юревичу вменяют подстрекательство к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.

24 мая 2017 года Свердловский облсуд заочно арестовал Юревича, который сейчас находится в Лондоне.

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