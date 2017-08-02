Свердловский облсуд снял арест со счетов Юревича
2 августа 2017 года Свердловский облсуд частично снял арест со счетов
2 августа 2017 года Свердловский облсуд частично снял арест со счетов
Суд не стал арестовывать их целиком, а только конкретную сумму. Но назвать цифру мы не можем, это — конфиденциальная информация", — сообщили «Уралинформбюро» в
Также сегодня адвокаты Юревича пытались обжаловать решение о возбуждении уголовного дела против него. Суд им в этом отказал.
Михаила Юревича обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с января 2011 по январь 2014 года он получил не менее 3,4 миллиарда рублей за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство бизнесменам. Ранее против
Также Юревичу вменяют подстрекательство к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.
24 мая 2017 года Свердловский облсуд заочно арестовал Юревича, который сейчас находится в Лондоне.