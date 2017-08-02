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15:29 (мск), источник: Новости Перми

В Перми осудили спортсмена-«фармацевта»

Мотовилихинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в контрабанде сильнодействующего вещества.

В апреле 2017 года пермяк заказал через интернет на сайте иностранного интернет-магазина таблетки для увеличения мышечной массы.

В составе таблеток содержится сильнодействующее вещество, оборот которого на территории России запрещен.

При получении препарата на почте спортсмен был задержан сотрудниками таможенной службы.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде трех лет лишения свободы, со штрафом 20 тысяч рублей. Испытательный срок — два года.

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