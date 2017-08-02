В Перми осудили спортсмена-«фармацевта»
Мотовилихинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в контрабанде сильнодействующего вещества.
Мотовилихинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в контрабанде сильнодействующего вещества.
В апреле 2017 года пермяк заказал через интернет на сайте иностранного
В составе таблеток содержится сильнодействующее вещество, оборот которого на территории России запрещен.
При получении препарата на почте спортсмен был задержан сотрудниками таможенной службы.
Суд приговорил виновного к наказанию в виде трех лет лишения свободы, со штрафом 20 тысяч рублей. Испытательный срок — два года.