В Перми осудили спортсмена-«фармацевта»

В апреле 2017 года пермяк заказал через интернет на сайте иностранного интернет-магазина таблетки для увеличения мышечной массы.

В составе таблеток содержится сильнодействующее вещество, оборот которого на территории России запрещен.



При получении препарата на почте спортсмен был задержан сотрудниками таможенной службы.



Суд приговорил виновного к наказанию в виде трех лет лишения свободы, со штрафом 20 тысяч рублей. Испытательный срок — два года.