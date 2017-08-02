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16:14 (мск), источник: Prokazan.ru

Освобожденного досрочно в Казани «вора в законе» Пецо депортировали из России

Из России депортировали 65-летнего грузинского «вора в законе» Резо Бухникашвили, известного под кличкой Пецо, об этом сообщается на сайте МВД РФ.

— Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РТ проведен ряд мероприятий, в результате которых МВД России принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации и депортации 65-летнего лидера уголовной среды, — говорится в сообщении.

Его депортировали накануне, 1 августа. По неофициальным данным, его отправили в Грузию.

Напомним, Резо Бухникашвили освободили на 18 лет раньше срока по состоянию здоровья — у него был обнаружен рак.

В июле 2015 года Резо Бухникашвили был осужден Мосгорсудом на 22 года лишения свободы за соучастие в групповом налете на квартиру московских пенсионеров. Тогда в результате перестрелки с прибывшими на место преступления сотрудниками полиции были ранены двое стражей порядка и трое из четверых налетчиков, один из которых, «вор в законе» Арчил Баканидзе, от полученных ранений скончался.

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