Освобожденного досрочно в Казани «вора в законе» Пецо депортировали из России

— Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РТ проведен ряд мероприятий, в результате которых МВД России принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации и депортации 65-летнего лидера уголовной среды, — говорится в сообщении.

Напомним, Резо Бухникашвили освободили на 18 лет раньше срока по состоянию здоровья — у него был обнаружен рак.

В июле 2015 года Резо Бухникашвили был осужден Мосгорсудом на 22 года лишения свободы за соучастие в групповом налете на квартиру московских пенсионеров. Тогда в результате перестрелки с прибывшими на место преступления сотрудниками полиции были ранены двое стражей порядка и трое из четверых налетчиков, один из которых, «вор в законе» Арчил Баканидзе, от полученных ранений скончался.