В полиции прокомментировали два случая стрельбы в Петропавловске
Почти в один день в Петропавловске произошло 2 конфликта с применением оружия. В результате двух перестрелок в больнице находится молодой человек, передает Петропавловск kz.
Почти в один день в Петропавловске произошло 2 конфликта с применением оружия. В результате двух перестрелок в больнице находится молодой человек, передает Петропавловск kz.
Сообщается, что для того чтобы спасти жизнь парню, врачам пришлось ампутировать ногу пострадавшему. Участникам огнестрельной разборки от 16 до 19 лет.
Как рассказал журналистам начальник следственного управления ДВД
«Первый случай применения оружия произошел в ночь с 28 на 29 июля в городском парке. Кроме телесных повреждений, в 19 — летнего парня стреляли. Однако в ту ночь никто из участников конфликта не обратился ни в полицию, ни к медикам. Полицейские узнали о случившемся из камер наружного наблюдения, которые установлены на одном из зданий», — отметил начальник следственного управления.
По его словам, ближе к вечеру 29 июля видеокамера, расположенная на жилом доме, зафиксировали и второй конфликт с применением оружия, рядом с детской областной больницей.
«С потерпевшей стороны тоже был ответный огонь. Потерпевший в результате криминальной разборки получил несколько дробовых ранений в область левого бедра и руки. После случившегося участники конфликта бросились в рассыпную. В детскую больницу пострадавшего парня принесли его друзья. Буквально по горячим следам в результате плана “перехват” полицейские настигли в Подгоре машину молодых ребят, скрывшихся с места перестрелки», — отметил Кайрат Касымбеков.
У задержанных изъяли пневматический пистолет и 2 обреза. Среди троих молодых людей — один несовершеннолетний. Сейчас все они находятся под стражей, ещё 2 подозреваемых объявлены в розыск. По двум эпизодам полицейские возбудили 3 уголовных дела.