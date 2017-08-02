В полиции прокомментировали два случая стрельбы в Петропавловске

Источник: Newtimes.kz

Сообщается, что для того чтобы спасти жизнь парню, врачам пришлось ампутировать ногу пострадавшему. Участникам огнестрельной разборки от 16 до 19 лет.

Как рассказал журналистам начальник следственного управления ДВД Северо-Казахстанской области Кайрат Касымбеков, сейчас ведется следствие, в рамках которого полицейские установят связь между двумя этими эпизодами.

«Первый случай применения оружия произошел в ночь с 28 на 29 июля в городском парке. Кроме телесных повреждений, в 19 — летнего парня стреляли. Однако в ту ночь никто из участников конфликта не обратился ни в полицию, ни к медикам. Полицейские узнали о случившемся из камер наружного наблюдения, которые установлены на одном из зданий», — отметил начальник следственного управления.

По его словам, ближе к вечеру 29 июля видеокамера, расположенная на жилом доме, зафиксировали и второй конфликт с применением оружия, рядом с детской областной больницей.

«С потерпевшей стороны тоже был ответный огонь. Потерпевший в результате криминальной разборки получил несколько дробовых ранений в область левого бедра и руки. После случившегося участники конфликта бросились в рассыпную. В детскую больницу пострадавшего парня принесли его друзья. Буквально по горячим следам в результате плана “перехват” полицейские настигли в Подгоре машину молодых ребят, скрывшихся с места перестрелки», — отметил Кайрат Касымбеков.