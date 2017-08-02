Школьники спасли своего одноклассника в Атырауской области
Историю о храбрых подростках, спасших своего друга, рассказал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Tengrinews.kz.
Историю о храбрых подростках, спасших своего друга, рассказал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Tengrinews.kz.
Шестеро старшеклассников из села Тандай Махамбетского района Атырауской области пошли купаться на Баксайский канал. В этом районе — это излюбленное место для купания.
«Из этих шестерых только один мальчик по имени Нурсат не умел плавать. Но он скрывал это от друзей. Пятеро школьников бросились в канал сразу, а Нурсат лишь вступил в воду, оглядываясь по сторонам с берега. Вдруг во время ныряния подростка накрыло сильным течением. Его сверстники сразу обратили внимание на исчезновение друга и стали нырять под воду с целью его поиска. Один из мальчишек по имени Бегалы обнаружил его под водой и с помощью друзей Шынгыса, Азамата, Наурызбека и Ерика вытащил Нурсата на сушу. Тот не подавал признаков жизни. Тогда школьники стали делать массаж сердца и искусственное дыхание», — рассказал подробности произошедшего Руслан Иманкулов.
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«Сельчане оценили поступок подростков, спасших своего одноклассника, как героический. Необходимо отметить, что один из друзей по имени Шынгыс участвовал в областном конкурсе “Юный спасатель”, где его команда заняла первое место. Соревнования проходили в
Жители села выразили мнение, что местной школе необходимо и дальше продолжать практику по дальнейшему развитию школьной команды «Юный спасатель», где детей обучают действиям при ЧС, в том числе и на воде, с оказанием первой медицинский помощи.