В Новошахтинске трое подростков подозреваются в краже 190 тысяч рублей
Трое несовершеннолетних жителей Новошахтинска, 14, 15 и 16 лет, подозреваются в краже и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает
Трое несовершеннолетних жителей Новошахтинска, 14, 15 и 16 лет, подозреваются в краже и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает
По версии следствия, подозреваемые подобрали кличи от входной двери квартиры, расположенной на ул. Соколова. Подростки похитили 190 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Выясняются все обстоятельства произошедшего.