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17:52 (мск), источник: Городской репортер

В Новошахтинске трое подростков подозреваются в краже 190 тысяч рублей

Трое несовершеннолетних жителей Новошахтинска, 14, 15 и 16 лет, подозреваются в краже и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемые подобрали кличи от входной двери квартиры, расположенной на ул. Соколова. Подростки похитили 190 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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