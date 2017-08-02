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17:43 (мск), источник: Городской репортер

На пассажира рейса Ростов — Тель-Авив завели уголовное дело за хулиганство на борту самолета

На основе видео из интернета прокуратура завела уголовное дело на пассажира рейса авиакомпании «Россия» Ростов-на-Дону — Тель-Авив. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Волго-Донская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта и соблюдении прав пассажиров. Поводом послужил видеоролик, на котором мужчина нарушал правила нахождения в самолете, ругался и угрожал пассажирам и членам экипажа.

«Установлено, что гражданин Украины и Израиля, создал условия, повлекшие невозможность продолжения полета для соседних пассажиров на ранее занятых ими местах в соответствии с посадочными талонами. На попытки бортпроводников рейса пресечь противоправное поведение дебошир ответил сопротивлением, которое продолжалось до прибытия в аэропорт назначения», — отмечается в сообщение ведомства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ход расследования контролируется Волго-Донской транспортной прокуратурой.

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