На пассажира рейса Ростов — Тель-Авив завели уголовное дело за хулиганство на борту самолета
На основе видео из интернета прокуратура завела уголовное дело на пассажира рейса авиакомпании «Россия»
На основе видео из интернета прокуратура завела уголовное дело на пассажира рейса авиакомпании «Россия»
«Установлено, что гражданин Украины и Израиля, создал условия, повлекшие невозможность продолжения полета для соседних пассажиров на ранее занятых ими местах в соответствии с посадочными талонами. На попытки бортпроводников рейса пресечь противоправное поведение дебошир ответил сопротивлением, которое продолжалось до прибытия в аэропорт назначения», — отмечается в сообщение ведомства.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ход расследования контролируется