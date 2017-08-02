На пассажира рейса Ростов — Тель-Авив завели уголовное дело за хулиганство на борту самолета

Волго-Донская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта и соблюдении прав пассажиров. Поводом послужил видеоролик, на котором мужчина нарушал правила нахождения в самолете, ругался и угрожал пассажирам и членам экипажа.

«Установлено, что гражданин Украины и Израиля, создал условия, повлекшие невозможность продолжения полета для соседних пассажиров на ранее занятых ими местах в соответствии с посадочными талонами. На попытки бортпроводников рейса пресечь противоправное поведение дебошир ответил сопротивлением, которое продолжалось до прибытия в аэропорт назначения», — отмечается в сообщение ведомства.