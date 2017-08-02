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17:26 (мск), источник: Новая Кубань

В Темрюкском районе ликвидировали последствия повреждения магистрального водовода

Специалисты приступили к его наполнению.

Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. В ближайшее время водоснабжение в домах абонентов будет восстановлено.

2 августа около 12:00 произошло повреждение магистрального водовода В-8 ПК-10+50 в Темрюкском районе. Жители пос. Виноградный, пос. Волна, пос. Прогресс, пос. Веселовка, пос. Таманский, пос. Артющенко остались без воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации Темрюкского района.

В 14:00 восстановительные работы были завершены. Специалисты аварийной бригады произвели промывку, дезинфекцию и приступили к заполнению водой.

— Специалисты стараются максимально оперативно устранить последствия повреждения. В летний период это крайне важно для абонентов с учетом погодных условий, — прокомментировала специалист пресс-службы ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водовод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Лина Митасова.

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