В Темрюкском районе ликвидировали последствия повреждения магистрального водовода
Специалисты приступили к его наполнению.
Специалисты приступили к его наполнению.
Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. В ближайшее время водоснабжение в домах абонентов будет восстановлено.
2 августа около 12:00 произошло повреждение магистрального водовода В-8 ПК-10+50 в Темрюкском районе. Жители пос. Виноградный, пос. Волна, пос. Прогресс, пос. Веселовка, пос. Таманский, пос. Артющенко остались без воды. Об этом сообщила
В 14:00 восстановительные работы были завершены. Специалисты аварийной бригады произвели промывку, дезинфекцию и приступили к заполнению водой.
— Специалисты стараются максимально оперативно устранить последствия повреждения. В летний период это крайне важно для абонентов с учетом погодных условий, — прокомментировала специалист