В Темрюкском районе ликвидировали последствия повреждения магистрального водовода

Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. В ближайшее время водоснабжение в домах абонентов будет восстановлено.

2 августа около 12:00 произошло повреждение магистрального водовода В-8 ПК-10+50 в Темрюкском районе. Жители пос. Виноградный, пос. Волна, пос. Прогресс, пос. Веселовка, пос. Таманский, пос. Артющенко остались без воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации Темрюкского района.

В 14:00 восстановительные работы были завершены. Специалисты аварийной бригады произвели промывку, дезинфекцию и приступили к заполнению водой.