Четыре человека погибли в ДТП в Ейском районе Кубани
В дежурную часть отдела МВД РФ по Ейскому району в 14:45 поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей. На место прибыли сотрудники ДПС и
В дежурную часть отдела МВД РФ по Ейскому району в 14:45 поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей. На место прибыли сотрудники ДПС и
По предварительным данным на автодороге между Ейском и хутором Приазовка произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии на месте погибли четыре человека, сообщает
На данный момент сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Подробности уточняются.