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18:14 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре разыскивают преступника, который порезал полицейских и скрылся от правосудия

Молодой человек может находиться в Кировском и Красноглинском районах.

Источник: 63.мвд.рф

Сотрудники самарской полиции разыскивают 25-летнего уроженца ближнего зарубежья одной из средне-азиатских республик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

При задержании молодой человек оказал сопротивление полицейским, порезал их ножом и скрылся. Предположительно, злоумышленник может находиться в дачных массивах, расположенных в Кировском и Красноглинском районах Самары.

Приметы: на вид 25−30 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, лицо смуглое, борода. Был одет: синие джинсы, клетчатая рубашка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении преступника, полицейские просят сообщить по телефонам дежурной части областного ГУ МВД: 278−22−22, 278−22−23 или 102 (с мобильного телефона).

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