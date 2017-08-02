В Самаре разыскивают преступника, который порезал полицейских и скрылся от правосудия
Молодой человек может находиться в Кировском и Красноглинском районах.
Молодой человек может находиться в Кировском и Красноглинском районах.
Сотрудники самарской полиции разыскивают 25-летнего уроженца ближнего зарубежья одной из
При задержании молодой человек оказал сопротивление полицейским, порезал их ножом и скрылся. Предположительно, злоумышленник может находиться в дачных массивах, расположенных в Кировском и Красноглинском районах Самары.
Приметы: на вид 25−30 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, лицо смуглое, борода. Был одет: синие джинсы, клетчатая рубашка.
Всех, кому