В Самаре разыскивают преступника, который порезал полицейских и скрылся от правосудия

Источник: 63.мвд.рф

Сотрудники самарской полиции разыскивают 25-летнего уроженца ближнего зарубежья одной из средне-азиатских республик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

При задержании молодой человек оказал сопротивление полицейским, порезал их ножом и скрылся. Предположительно, злоумышленник может находиться в дачных массивах, расположенных в Кировском и Красноглинском районах Самары.

Приметы: на вид 25−30 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, лицо смуглое, борода. Был одет: синие джинсы, клетчатая рубашка.