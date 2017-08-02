На военных складах в Абхазии произошел взрыв

Представитель МЧС отколовшейся от Грузии республики заявил Русской службе Би-би-си, что на военном складе Минобороны Абхазии произошел пожар. По его словам, на место происшествия выдвинулись три гарнизона пожарных. Причина возникшего пожара в настоящий момент неясна.

Собеседники Би-би-си, находящиеся в Приморском, подтверждают, что слышали похожие на взрывы звуки.

«Взрыв прогремел на складе министерства обороны Абхазии. Склад находится вдали от населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет. На месте находятся рабочие группы Минобороны и МЧС», — цитирует агентство «Спутник» пресс-секретаря местного министерства обороны.

Другие источники говорят о многочисленных раненых. Абхазский журналист Низфа Аршба сообщила Би-би-си, что в результате взрыва «многие люди» получили ранения.

Источник Би-би-си заявил, что республиканскую больницу в Сухуми оцепили силовики в ожидании подвоза раненых. Перекрыта республиканская трасса «Сухум-Псоу».

«По республиканской автотрассе ограничен проезд транспорта из-за возможности попадания осколков взрывающихся снарядов. Причины ЧП пока не известны, они будут устанавливаться соответствующими органами», — прокомментировал ситуацию Интерфаксу премьер-министр Беслан Барцыц.

Пресс-секретарь Минобороны отколовшейся республики Роланд Джоджуа заявил, что близлежащее село Приморское эвакуируют.

«Мы обратились к населению с просьбой не поддаваться панике. Все службы подтянуты туда для предотвращения распространения пожара», — сказал Джоджуа в беседе с «Интерфаксом».

Источник: Русская служба Би-би-си

Россия признала независимость Абхазии вслед за российско-грузинским военным конфликтом в августе 2008 года. Ее независимость сейчас признают Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. ООН по-прежнему рассматривает Абхазию как территорию Грузии, а Тбилиси настаивает на том, что Россия оккупировала территорию Абхазии (как и Южной Осетии). Москва утверждает, что помогает двум непризнанным государствам.

Среди государств-членов ООН независимость самопровозглашенной республики сегодня признают Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Вануату.