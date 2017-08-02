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18:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми упавшее дерево перекрыло дорогу на улице Подлесная

Дерево оборвало провода, на дороге скопилась пробка.

Огромная пробка скопилась в микрорайоне Парковый в Перми вечером 2 августа.

Упавшее на дорогу дерево затруднило движение по улице Подлесная. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что это произошло на участке между улицами Пожарского и Желябова.

Движение по дороге затруднено, автомобили пытаются объехать препятствие. Дерево при падении задело провода.

Сервис Яндекс пробки сообщает, что на этом участке скорость движения не превышает 10 км/ч.

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