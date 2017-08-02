В Перми упавшее дерево перекрыло дорогу на улице Подлесная
Дерево оборвало провода, на дороге скопилась пробка.
Дерево оборвало провода, на дороге скопилась пробка.
Огромная пробка скопилась в микрорайоне Парковый в Перми вечером 2 августа.
Упавшее на дорогу дерево затруднило движение по улице Подлесная. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что это произошло на участке между улицами Пожарского и Желябова.
Движение по дороге затруднено, автомобили пытаются объехать препятствие. Дерево при падении задело провода.
Сервис Яндекс пробки сообщает, что на этом участке скорость движения не превышает 10 км/ч.