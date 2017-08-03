Кассир воронежского кинотеатра «Спартак» получила 2 года условно за хищение 4 млн рублей

Центральный районный суд вынес приговор бывшему кассиру кинотеатра «Спартак» за присвоение 4 млн рублей. В наказание 56-летняя женщина получила 2 года условно с испытательным сроком 1,6 года. Её также обязали возместить ущерб пяти организациям, которые находятся в комплексе кинотеатра, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в суде.

Согласно обвинению, женщина работала старшим кассиром у пяти организаций с общей бухгалтерией — ООО «Кинобар», ЗАО «Кофейня Дубль Два», ООО «Театральное кафе», ЗАО «Кинотеатр Спартак» и ООО «Боулинг — Клуб Спартак». Бухгалтер хорошо знала о больших оборотах средств в кассах и об отсутствии контроля над ними со стороны руководства.

Предприимчивая сотрудница скрывала следы преступления с помощью подложной документации, внесению в отчёты сведений, не соответствующих действительности. В итоге с июня по ноябрь 2016 года кассир забирала часть денег из касс себе и успела присвоить почти 4 млн рублей.