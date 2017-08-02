Людей из бизнес-центра Sky Tower в Минске эвакуировали из-за задымления
На место происшествия на улицу Добмбровскую прибыли несколько расчетов столичного МЧС.
На место происшествия на улицу Добмбровскую прибыли несколько расчетов столичного МЧС.
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Посетители и работники минского
Инцидент в офисном здании, расположенном на улице Домбровской в столице, произошел в конце рабочего дня во вторник.
Как передает корреспондент, все люди из Sky Tower были эвакуированы
Sputnik пока не удалось получить комментариев Минского городского УМЧС о произошедшем в офисном здании.