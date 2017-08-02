Людей из бизнес-центра Sky Tower в Минске эвакуировали из-за задымления

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Посетители и работники минского бизнес-центра Sky Tower были эвакуированы из-за задымления в здании, передает корреспондент Sputnik.

Инцидент в офисном здании, расположенном на улице Домбровской в столице, произошел в конце рабочего дня во вторник.

Как передает корреспондент, все люди из Sky Tower были эвакуированы из-за запаха дыма. В настоящее время к центру прибыли расчеты МЧС.