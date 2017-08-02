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19:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Девушка спрыгнула с пешеходного моста в Алматы

Она погибла на месте до приезда «скорой».

АСТАНА, 2 авг — Sputnik. Девушка спрыгнула с моста в Алматы и погибла на месте происшествия, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы случившегося.

Несчастный случай произошел по улице Момышулы, ниже «Алматы Арена». Как рассказали свидетели, девушка, 1995 года рождения, спрыгнула с моста.

В это время в южном направлении двигался автомобиль Hyundai Accent. Авто «зацепило» девушку, от полученных травм она погибла на месте до приезда скорой помощи.

Подробности случившегося выяснит полиция Алматы.

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