Девушка спрыгнула с пешеходного моста в Алматы
Она погибла на месте до приезда «скорой».
Она погибла на месте до приезда «скорой».
АСТАНА, 2 авг — Sputnik. Девушка спрыгнула с моста в Алматы и погибла на месте происшествия, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы случившегося.
Несчастный случай произошел по улице Момышулы, ниже «Алматы Арена». Как рассказали свидетели, девушка, 1995 года рождения, спрыгнула с моста.
В это время в южном направлении двигался автомобиль Hyundai Accent. Авто «зацепило» девушку, от полученных травм она погибла на месте до приезда скорой помощи.
Подробности случившегося выяснит полиция Алматы.