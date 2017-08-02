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20:02 (мск), источник: РБК

При взрыве в Абхазии пострадали 20 россиян

При взрыве на военном складе в Абхазии, по предварительным данным пострадали 20 граждан России.

При взрыве в Абхазии могли пострадать 20 граждан России, сообщил РБК пресс-секретарь Посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов.

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«Среди пострадавших 20 россиян, это предварительные данные министерства здравоохранения Абхазии», — сообщил Джавадов.

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Начальник пресс-службы МЧС республики Абхазия Мизан Ломия не исключил возможности, что в результате взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском пострадали россияне.

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«Недалеко от эпицентра находится источник минеральной воды. Это излюбленное место туристов. Точное общее количество пострадавших уточняется, как и информация по россиянам. Некоторые добирались в медучреждения своими силами, поэтому пока точных цифр нет», — пояснил Ломия.

Комментарии
1
олег ушаков
Долбанное РБК. Толи пострадали, толи могли. Заголовок не соответсвует смыслу статьи. Пора наказания для журналистов, за такие выкрутасы, вводить.
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