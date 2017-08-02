При взрыве в Абхазии пострадали 20 россиян
При взрыве на военном складе в Абхазии, по предварительным данным пострадали 20 граждан России.
При взрыве на военном складе в Абхазии, по предварительным данным пострадали 20 граждан России.
При взрыве в Абхазии могли пострадать 20 граждан России, сообщил РБК
«Среди пострадавших 20 россиян, это предварительные данные министерства здравоохранения Абхазии», — сообщил Джавадов.
Начальник
«Недалеко от эпицентра находится источник минеральной воды. Это излюбленное место туристов. Точное общее количество пострадавших уточняется, как и информация по россиянам. Некоторые добирались в медучреждения своими силами, поэтому пока точных цифр нет», — пояснил Ломия.