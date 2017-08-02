Горевшее здание в Екатеринбурге оказалось старинной усадьбой

«Позже усадьба вместе с построенным Вагиным домом отошла Ивану Васильевичу Железовскому. Железовские тоже активно строились на усадьбе. Иван Васильевич по прошению от 1892 построил флигелек, который ещё пока стоит на Урицкого и никем сегодня не используется, кроме бомжей. Его дочь Лукия спустя восемь лет построила мезонин на деревянном доме на 2-ой Богоявленской (утрачен). В это время усадьба уже была разделена на две части. Железовские жили на половине, которая была со стороны 2-ой Богоявленской. А со стороны 1-ой Богоявленской (Володарского) жила мещанка Пелагия Егоровна Полякова. В 1896 году она построила баню на усадьбе. Вот вкратце сведения по этой усадьбе», — написал градозащитник в Facebook.