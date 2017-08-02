Горевшее здание в Екатеринбурге оказалось старинной усадьбой
Здание, загоревшееся сегодня на ул. Володарского, оказалось усадьбой портного Павла Вагина.
Здание, загоревшееся сегодня на ул. Володарского, оказалось усадьбой портного Павла Вагина.
Региональное отделение Всероссийского общество охраны памятников истории собирало сведения о всех жильцах старинного дома, передает корреспондент Накануне.RU.
Прошение о строительстве полукаменного дома портной Павел Вагин направил в городскую управу в 1886 г. Усадьба Вагина была сквозной через весь квартал до 2-й Богоявленской (Урицкого), сообщил председатель регионального отделения ВООПиК Олег Букин.
«Позже усадьба вместе с построенным Вагиным домом отошла Ивану Васильевичу Железовскому. Железовские тоже активно строились на усадьбе. Иван Васильевич по прошению от 1892 построил флигелек, который ещё пока стоит на Урицкого и никем сегодня не используется, кроме бомжей. Его дочь Лукия спустя восемь лет построила мезонин на деревянном доме на 2-ой Богоявленской (утрачен). В это время усадьба уже была разделена на две части. Железовские жили на половине, которая была со стороны 2-ой Богоявленской. А со стороны 1-ой Богоявленской (Володарского) жила мещанка Пелагия Егоровна Полякова. В 1896 году она построила баню на усадьбе. Вот вкратце сведения по этой усадьбе», — написал градозащитник в Facebook.
Дом на Володарского долгое время пустовал, но, по словам Букина, был не заброшен, а надежно заперт.
«Одна организация прокредитовалась в банке под его залог. Домик еще находился под защитной зоной соседнего памятника, поэтому сноса внезапного мы особо не опасались, хотя в перспективе, конечно, он был приговорен. Именно поэтому мы собирали по крупицам сведения и пытались его спасти, мониторили ситуацию. Я думаю, поздно, списывать домик. Хотелось бы любой поддержки и помощи от неравнодушных граждан», — обратился он.
Напомним, площадь пожара составила 150 кв.м., горели кровля и второй этаж.