Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
3-летняя дочка Тимати вьет из отца веревки
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Перестрелка в здании Мособлсуда
23:45 (мск), источник: Nakanune.ru

Горевшее здание в Екатеринбурге оказалось старинной усадьбой

Здание, загоревшееся сегодня на ул. Володарского, оказалось усадьбой портного Павла Вагина.

Региональное отделение Всероссийского общество охраны памятников истории собирало сведения о всех жильцах старинного дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Прошение о строительстве полукаменного дома портной Павел Вагин направил в городскую управу в 1886 г. Усадьба Вагина была сквозной через весь квартал до 2-й Богоявленской (Урицкого), сообщил председатель регионального отделения ВООПиК Олег Букин.

«Позже усадьба вместе с построенным Вагиным домом отошла Ивану Васильевичу Железовскому. Железовские тоже активно строились на усадьбе. Иван Васильевич по прошению от 1892 построил флигелек, который ещё пока стоит на Урицкого и никем сегодня не используется, кроме бомжей. Его дочь Лукия спустя восемь лет построила мезонин на деревянном доме на 2-ой Богоявленской (утрачен). В это время усадьба уже была разделена на две части. Железовские жили на половине, которая была со стороны 2-ой Богоявленской. А со стороны 1-ой Богоявленской (Володарского) жила мещанка Пелагия Егоровна Полякова. В 1896 году она построила баню на усадьбе. Вот вкратце сведения по этой усадьбе», — написал градозащитник в Facebook.

Дом на Володарского долгое время пустовал, но, по словам Букина, был не заброшен, а надежно заперт.

«Одна организация прокредитовалась в банке под его залог. Домик еще находился под защитной зоной соседнего памятника, поэтому сноса внезапного мы особо не опасались, хотя в перспективе, конечно, он был приговорен. Именно поэтому мы собирали по крупицам сведения и пытались его спасти, мониторили ситуацию. Я думаю, поздно, списывать домик. Хотелось бы любой поддержки и помощи от неравнодушных граждан», — обратился он.

Напомним, площадь пожара составила 150 кв.м., горели кровля и второй этаж.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Поклонская не приехала на молитвенное стояние против "Матильды", куда звала Учителя
Дмитрий Медведев: США объявили РФ полноценную торговую войну
Додон отреагировал на объявление Рогозина персоной нон грата
В Дамаске обстреляли комплекс посольства России
ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен
ЦСКА вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35
Рост зарплат провоцирует россиян больше тратить
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
В России упразднили понятие «дача»
Как взять землю в аренду у государства
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь