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21:06 (мск), источник: Sputnik.by

Непогода в Вилейке: ветер срывал крыши и валил деревья

По информации Гидромета, неустойчивая и жаркая погода сохранится в Беларуси и в четверг 3 августа.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Шквалистый ветер повредил крыши жилых домов в Вилейке (Минская область) и повалил деревья, сообщили жители города в социальных сетях.

Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили о неблагоприятных погодных явлениях во второй половине среды — в связи с прохождением грозового фронта прогнозировался сильный порывистый ветер.

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Как сообщают жители Вилейки, ветер в городе повредил крыши нескольких зданий, а также повалил деревья на некоторых улицах.

При этом, по информации пользователей социальных сетей, некоторые здания лишились кровли полностью.

По информации Гидромета, неустойчивая и жаркая погода сохранится в Беларуси и в четверг 3 августа.

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