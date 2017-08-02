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21:00 (мск), источник: Nur.kz

Тело пропавшего 8 месяцев назад бизнесмена нашли в Алматинской области

Бизнесмена, пропавшего при загадочных обстоятельствах почти год назад, обнаружили в Алматинской области, передает телеканал КТК.

Валерия Харланова восемь месяцев искали полицейские, родственники и волонтеры. Но все старания оказались тщетным. В мае правоохранительные органы остановили поиски и закрыли дело.

«Куда я только не обращался, везде мне был, частично работаем, частично принимаем. Вы найдите тело, без тела дела нет. То сходите к экстрасенсам, то сходите сюда, то погадайте, то еще. Нам разную отмазку восемь месяцев, за одни сутки все это нашлось», — рассказал брат погибшего Александр Бочаров.

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И действительно, тело Харланова нашли за один день, так же, за сутки, поймали всех подозреваемых.

Оказалось, что бизнесмена убил сожитель его бывшей подруги. После ссоры мужчин, предпринимателя увезли за город, где с ним и расправились.

Пять дней назад останки Валерия Харланова нашли недалеко от капчагайских дач. Опознать мужчину родственники смогли с трудом — за восемь месяцев тело изменилось почти до неузнаваемости.

По словам брата Валерия, предпринимателя сначала избили, а потом нанесли ему несколько ударов ножом, после чего закопали труп.

39-летний предприниматель Валерий Харланов исчез при загадочных обстоятельствах еще в начале декабря. В последний раз мужчину видели у магазина в пригороде Капшагая. В его машине обнаружили следы крови и отпечаток чьей-то руки.

Все это время родственники подозревали сожительницу бизнесмена. Но сейчас она фигурирует в деле как свидетель и пострадавшая. Оказывается, все это время убийцы Валерия держали ее взаперти. Женщине едва удалось сбежать из заточения. Именно она рассказала следователям, где спрятали тело.

Полицейские уже задержали всех подозреваемых. Сейчас следователи пытаются выяснить причастность каждого фигуранта к жестокому убийству бизнесмена.

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