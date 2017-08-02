Тело пропавшего 8 месяцев назад бизнесмена нашли в Алматинской области

Валерия Харланова восемь месяцев искали полицейские, родственники и волонтеры. Но все старания оказались тщетным. В мае правоохранительные органы остановили поиски и закрыли дело.

«Куда я только не обращался, везде мне был, частично работаем, частично принимаем. Вы найдите тело, без тела дела нет. То сходите к экстрасенсам, то сходите сюда, то погадайте, то еще. Нам разную отмазку восемь месяцев, за одни сутки все это нашлось», — рассказал брат погибшего Александр Бочаров.

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И действительно, тело Харланова нашли за один день, так же, за сутки, поймали всех подозреваемых.

Оказалось, что бизнесмена убил сожитель его бывшей подруги. После ссоры мужчин, предпринимателя увезли за город, где с ним и расправились.

Пять дней назад останки Валерия Харланова нашли недалеко от капчагайских дач. Опознать мужчину родственники смогли с трудом — за восемь месяцев тело изменилось почти до неузнаваемости.

По словам брата Валерия, предпринимателя сначала избили, а потом нанесли ему несколько ударов ножом, после чего закопали труп.

39-летний предприниматель Валерий Харланов исчез при загадочных обстоятельствах еще в начале декабря. В последний раз мужчину видели у магазина в пригороде Капшагая. В его машине обнаружили следы крови и отпечаток чьей-то руки.

Все это время родственники подозревали сожительницу бизнесмена. Но сейчас она фигурирует в деле как свидетель и пострадавшая. Оказывается, все это время убийцы Валерия держали ее взаперти. Женщине едва удалось сбежать из заточения. Именно она рассказала следователям, где спрятали тело.