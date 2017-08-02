Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна реакция украинцев на празднование Дня ВМФ в Крыму
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Уникальные витрины Могадишо
20:58 (мск), источник: Kazinform

Три человека пострадали в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — ДТП с тремя пострадавшими произошло в Алматы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

ДТП случилось по улице Шемякина напротив дома 201, севернее Кожедуба. Mercedes следовал по Шемякина на север, начал совершать маневр налево. В это время в южном направлении следовал Lexus, который не успевал среагировать и ударил Mercedes в бок. От столкновения Mercedes отбросило на другую сторону проезжей части. Пострадало три человека- водитель и двое женщин из Mercedes, они госпитализированы. Находившиеся в Lexus не пострадали.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Медведев: США объявили России полноценную торговую войну
Додон отреагировал на объявление Рогозина персоной нон грата
В Дамаске обстреляли комплекс посольства России
ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен
ЦСКА победил АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
При взрыве в Абхазии пострадали 20 россиян
Рост зарплат провоцирует россиян больше тратить
Спорт
«Спартак» объявил о переходе Пашалича из «Челси» Пашалич выступал за юношескую и молодежную сборные Хорватии. Является кандидатом в национальную команду своей страны
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
В России упразднили понятие «дача»
Как взять землю в аренду у государства
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь