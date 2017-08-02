Три человека пострадали в ДТП в Алматы

ДТП случилось по улице Шемякина напротив дома 201, севернее Кожедуба. Mercedes следовал по Шемякина на север, начал совершать маневр налево. В это время в южном направлении следовал Lexus, который не успевал среагировать и ударил Mercedes в бок. От столкновения Mercedes отбросило на другую сторону проезжей части. Пострадало три человека- водитель и двое женщин из Mercedes, они госпитализированы. Находившиеся в Lexus не пострадали.