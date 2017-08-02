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21:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гонщица-блогер из России погибла во время съемок для Instagram

Как сообщается, во время съемок очередного видео мотоцикл занесло на повороте и выбросило на ограждение. Удар оказался настолько сильным, что транспортное средство разломило на две части.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В России 40-летняя гонщица во время съемки очередного видео Instagram погибла в аварии на трассе Седанка-Патрокл, что возле Владивостока. Об этом сообщает местный портал Prim, ссылаясь на пресс-службу МВД по Приморскому краю России.

Во время съемок очередного видео мотоцикл занесло на повороте и выбросило на ограждение. Удар оказался настолько сильным, что транспортное средство разломило на две части. От полученных травм женщина скончалась на месте. В источниках сообщают, что женщина имела 21 год стажа, управляя своим мотоциклом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Женщина под ником monika9422 в Instagram пользовалась популярностью из-за откровенных фото и видео, которые она публиковала в сети. Экстремальные ролики, на которых гонщица управляла мотоциклом различными нестандартными способами, набирали тысячи просмотров и лайков.

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