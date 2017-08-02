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21:31 (мск), источник: РИА Новости

В Португалии легкомоторный самолет аварийно сел на пляже

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двое отдыхающих погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета на пляже недалеко от Лиссабона, передает агентство Ассошиэйтед Пресc со ссылкой на местные власти.

Погибшие — 56-летний мужчина и 8-летняя девочка — в момент инцидента загорали на пляже Капарика, который находится примерно в 30 километрах к югу от Лиссабона.

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Один из очевидцев рассказал португальскому телеканалу SIC Noticias, что перед посадкой на пляж самолет летел очень низко над загорающими. По сообщениям свидетелей, во время посадки самолета некоторые отдыхающие убежали в воду.

На фотографиях, показанных телеканалом, видно, что у самолета было частично сломано левое крыло. Двое пассажиров самолета не пострадали и были допрошены полицией.

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