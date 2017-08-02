В Португалии легкомоторный самолет аварийно сел на пляже

Погибшие — 56-летний мужчина и 8-летняя девочка — в момент инцидента загорали на пляже Капарика, который находится примерно в 30 километрах к югу от Лиссабона.

Один из очевидцев рассказал португальскому телеканалу SIC Noticias, что перед посадкой на пляж самолет летел очень низко над загорающими. По сообщениям свидетелей, во время посадки самолета некоторые отдыхающие убежали в воду.