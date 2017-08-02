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23:47 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Крупное ДТП в центре Уфы: столкнулись «Бентли» и ВАЗ

Вечером 2 августа в центре Уфы произошло крупное ДТП.

Источник: ГТРК Башкортостан

На перекрестке улиц Ленина и Достоевского столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ 11-ой модели и «Бентли».

В результате аварии отечественная легковушка перевернулась на крышу, иномарка получила значительные механические повреждения. На месте работают экстренные службы.

По предварительной информации, жертв удалось избежать. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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