Крупное ДТП в центре Уфы: столкнулись «Бентли» и ВАЗ
Вечером 2 августа в центре Уфы произошло крупное ДТП.
Вечером 2 августа в центре Уфы произошло крупное ДТП.
На перекрестке улиц Ленина и Достоевского столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ 11-ой модели и «Бентли».
В результате аварии отечественная легковушка перевернулась на крышу, иномарка получила значительные механические повреждения. На месте работают экстренные службы.
По предварительной информации, жертв удалось избежать. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.