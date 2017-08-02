Литовец хотел въехать в Беларусь по паспорту сына
Пограничникам 50-летний мужчина рассказал, что чужой паспорт с собой в Беларусь он взял случайно.
Пограничникам 50-летний мужчина рассказал, что чужой паспорт с собой в Беларусь он взял случайно.
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Белорусские пограничники задержали на
Мужчина проходил оформление на въезд в республику во вторник 1 августа в международном пункте пропуска «Каменный Лог».
«Пересечь границу ему не удалось: во время пограничного контроля он предъявил паспорт сына», — сказали в ГПК.
По информации комитета, пограничникам 50-летний литовец рассказал, что чужой паспорт с собой в Беларусь он взял случайно.
Гражданину Литвы за нарушение режима госграницы было вынесено предупреждение.
Всего с начала текущего года на участке Сморгонской пограничной группы пять иностранцев не смогли попасть в Беларусь по аналогичной причине.