Литовец хотел въехать в Беларусь по паспорту сына

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Белорусские пограничники задержали на белорусско-литовской границы гражданина Литвы, который собирался попасть в Беларусь по паспорту сына, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете.

Мужчина проходил оформление на въезд в республику во вторник 1 августа в международном пункте пропуска «Каменный Лог».

«Пересечь границу ему не удалось: во время пограничного контроля он предъявил паспорт сына», — сказали в ГПК.

По информации комитета, пограничникам 50-летний литовец рассказал, что чужой паспорт с собой в Беларусь он взял случайно.

Гражданину Литвы за нарушение режима госграницы было вынесено предупреждение.