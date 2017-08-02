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21:40 (мск), источник: Sputnik.by

Литовец хотел въехать в Беларусь по паспорту сына

Пограничникам 50-летний мужчина рассказал, что чужой паспорт с собой в Беларусь он взял случайно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Белорусские пограничники задержали на белорусско-литовской границы гражданина Литвы, который собирался попасть в Беларусь по паспорту сына, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете.

Мужчина проходил оформление на въезд в республику во вторник 1 августа в международном пункте пропуска «Каменный Лог».

«Пересечь границу ему не удалось: во время пограничного контроля он предъявил паспорт сына», — сказали в ГПК.

По информации комитета, пограничникам 50-летний литовец рассказал, что чужой паспорт с собой в Беларусь он взял случайно.

Гражданину Литвы за нарушение режима госграницы было вынесено предупреждение.

Всего с начала текущего года на участке Сморгонской пограничной группы пять иностранцев не смогли попасть в Беларусь по аналогичной причине.

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