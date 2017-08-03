В пруду Южного парка обнаружили труп мужчины
В пруду Южного парка в Калининграде случайные прохожие обнаружили тело мужчины. Приехавшим на вызов сотрудникам МЧС удалось извлечь труп на берег.
В пруду Южного парка в Калининграде случайные прохожие обнаружили тело мужчины. Приехавшим на вызов сотрудникам МЧС удалось извлечь труп на берег.
Как сообщила «Новому Калининграду.Ru» старший помощник калининградского областного СК Наталья Гацко, следователи по Московскому району выезжали на место происшествия вечером в среду. Они установили, что тело пробыло в воде около суток. На теле мужчины, которому было, по словам следователя, приблизительно 40−45 лет, не обнаружено признаков насильственной смерти.
Причину смерти установит судмедэкспертиза.