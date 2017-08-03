Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
СМИ узнало детали конфликта между Малаховым и «Первым каналом»
Наследников имущества защитит новый закон
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: эксперт поведал о последствиях отказа РФ от украинского сала
«Хорошая новость Кремлю»: NI о новых санкциях США
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
53-летняя Лолита показала фигуру в прозрачном комбинезоне - СМИ
Савченко о Саакашвили: Дорого обойдется Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
10:28 (мск), источник: Новый Калининград

В пруду Южного парка обнаружили труп мужчины

В пруду Южного парка в Калининграде случайные прохожие обнаружили тело мужчины. Приехавшим на вызов сотрудникам МЧС удалось извлечь труп на берег.

Как сообщила «Новому Калининграду.Ru» старший помощник калининградского областного СК Наталья Гацко, следователи по Московскому району выезжали на место происшествия вечером в среду. Они установили, что тело пробыло в воде около суток. На теле мужчины, которому было, по словам следователя, приблизительно 40−45 лет, не обнаружено признаков насильственной смерти.

Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: спасение утопающих, голос за «Голос» и упавший янтарь
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
В Абхазии назвали имена погибших при взрыве россиянок
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
СМИ: в Ираке нашли данные о находящихся в Европе террористах ИГ
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине заявили, что все паспорта Саакашвили аннулированы
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
В России упразднили понятие «дача»
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь