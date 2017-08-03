В пруду Южного парка обнаружили труп мужчины

Как сообщила «Новому Калининграду.Ru» старший помощник калининградского областного СК Наталья Гацко, следователи по Московскому району выезжали на место происшествия вечером в среду. Они установили, что тело пробыло в воде около суток. На теле мужчины, которому было, по словам следователя, приблизительно 40−45 лет, не обнаружено признаков насильственной смерти.