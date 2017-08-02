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23:16 (мск), источник: РБК

Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35 человек

По последним данным российского посольства, при взрыве на военном складе в Приморском в Абхазии пострадали 35 россиян. Большинство из них госпитализированы.

Количество россиян, пострадавших при взрыве в Абхазии, увеличилось до 35. Об этом РБК заявил пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Турал Джавадов. Взрыв произошел на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморском.

Всего пострадали 60 человек, уточнил Джавадов со ссылкой на «последние данные Минздрава Абхазии». Из 35 пострадавших россиян 27 были госпитализированы, но их жизни ничто не угрожает, отметил Джавадов.

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Ранее в посольстве сообщали о 20 пострадавших граждан России. Начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия говорил, что пострадали 19 россиян, один из которых находится в «стабильно тяжелом» состоянии.

Ломия объяснял количество пострадавших тем, что «недалеко от эпицентра [взрыва — РБК] находится источник минеральной воды»: «Это излюбленное место туристов».

В пресс-службе Южного военного округа сообщили РБК, что военные объекты российской военной базы не пострадали при взрыве на абхазском складе.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказывал РБК, что пострадавшие — «туристы, которые путешествовали не в составе организованных туристских групп».

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Комментарии
1
Семен Брагилевский
Сразу возникает вопрос: "Почему склад боеприпасов находится вблизи источника минеральной воды с открытым доступом для туристов?"
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