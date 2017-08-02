Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35 человек
По последним данным российского посольства, при взрыве на военном складе в Приморском в Абхазии пострадали 35 россиян. Большинство из них госпитализированы.
По последним данным российского посольства, при взрыве на военном складе в Приморском в Абхазии пострадали 35 россиян. Большинство из них госпитализированы.
Количество россиян, пострадавших при взрыве в Абхазии, увеличилось до 35. Об этом РБК заявил
Всего пострадали 60 человек, уточнил Джавадов со ссылкой на «последние данные Минздрава Абхазии». Из 35 пострадавших россиян 27 были госпитализированы, но их жизни ничто не угрожает, отметил Джавадов.
Ранее в посольстве сообщали о 20 пострадавших граждан России. Начальник
Ломия объяснял количество пострадавших тем, что «недалеко от эпицентра [взрыва — РБК] находится источник минеральной воды»: «Это излюбленное место туристов».
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Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказывал РБК, что пострадавшие — «туристы, которые путешествовали не в составе организованных туристских групп».