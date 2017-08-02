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23:13 (мск), источник: Sputnik.by

Гревшийся на солнце мужчина переполошил минчан

Граждане, увидев человека на подоконнике у открытого окна, сразу же обратились в правоохранительные органы.

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Неравнодушные жители Минска вызвали милицию, увидев сидящего на подоконнике дома мужчину, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Вызов на спецлинию 102 поступил от граждан днем 2 августа: минчане проинформировали, что на подоконнике дома на проспекте Независимости, возможно, находится подросток. На место выбыли сотрудники Департамента охраны, медики и сотрудники городского МЧС.

«Прибыв на место, милиционеры увидели, что на подоконнике сидит мужчина. Они попытались выяснить причины такого поступка, поговорили с ним, попросили впустить в квартиру. Мужчина согласился и пояснил, что таким образом грелся на солнце», — сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что сотрудники скорой выяснили: 26-летний минчанин страдает психическим заболеванием и ранее лечился в РНПЦ психического здоровья.

По информации ГУВД, любителя солнечных ванн медики снова доставили в центр.

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